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В Госдуме назвали обвинения МИД Франции «русофобским мейнстримом»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Организация акций протестов во Франции не входит в сферу интересов России, возможных заказчиков беспорядков стоит искать среди спонсоров «цветных революций». Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

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Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французские ведомства изучат информацию о возможной причастности России к массовым акциям протеста в стране.

«У России совершенно нет никаких интересов каким-либо образом давить на Францию, склонять к каким-то решениям», — подчеркнул Морозов в разговоре с RT.

По его словам, Москва рассматривает это государство «как надежного и равноправного партнера», несмотря на разногласия по вопросам Крыма и Донбасса. 

«Полагаю, что искать возможных заказчиков беспорядков в стране стоит всё же в другом месте, поскольку мы наблюдали совершенно типичную технологию «цветной революции», — отметил российский депутат.

Парламентарий уточнил, что находящемуся под контролем США медийному пространству в Европе удалось сформировать «русофобский мейнстрим». Он, по мнению Морозова, «побуждает европейских политиков, в частности французских, во всем винить Россию вместо того, чтобы докапываться до истины».

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. 

8 декабря очередная общенациональная акция «желтых жилетов» обернулась столкновениями с полицией, в том числе в Париже. В ходе протестов пострадали по меньшей мере 55 человек. Число задержанных демонстрантов превысило 1720 активистов. Всего же, по данным МВД республики, на митинги вышло не менее 125 тыс. человек по всей стране.

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