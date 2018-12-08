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Обозреватель CNN назвала протесты в Париже неконтролируемым восстанием

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Журналистка Агнес Пуарье, освещавшая протесты в Париже, завила, что нынешнее отсутствие диалога между французской властью и жителями страны приобрело характер восстания. Об этом 8 декабря сообщает RT.

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По ее словам, за агрессией протестующих скрывается абсолютное отсутствие стратегии. Она также отметила, что наладить контакт с «желтыми жилетами» практически невозможно из-за их нежелания выбирать делегатов, поскольку сама идея выбора представительств вызывает подозрение у протестующих.

Журналистка также выразила надежду, что после «четвертого акта» протестов общественные настроения всё же сменяться и дадут возможность провести переговоры.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые попытались прорваться к Елисейскому дворцу, чтобы поговорить с президентом Эммануэлем Макроном. 

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек.

5 декабря сообщалось, что французские власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако не всех активистов это устроило, многие теперь требуют отставки Макрона и правительства.

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