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Представитель «желтых жилетов» призвал манифестантов не приезжать в Париж

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Бенжамен Коши, который является одним из представителей «желтых жилетов», попросил участников протеста провести в субботу акции в своих регионах и не приезжать в Париж, где могут произойти беспорядки. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС.

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«Мы призываем к спокойствию и уважению общества, правоохранительных органов. Мы также предлагаем не проводить в субботу манифестацию в Париже», — заявил Коши.

По его словам, новые акции протеста не должны стать причиной очередных жертв. Также он отметил, что «желтые жилеты» могут оказаться в ловушке, организованной министром внутренних дел Кристофом Кастанером. Коши считает, что власти Франции не делают различий между манифестантами и радикалами, которые примкнули к ним.

Представители движения также отметили, что готовы к диалогу с правительством страны, но ждут политических, налоговых и социальных обязательств.

Ранее 7 декабря сообщалось, что французские власти приняли решение мобилизовать более 89 тыс. правоохранителей и вывести на улицы Парижа бронетехнику в связи с новыми протестными акциями против повышения цен на топливо. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Полицейские в преддверии субботних акций протеста изъяли на юге страны 28 «коктейлей Молотова» и три самодельных взрывных устройства. Бутылки с зажигательной смесью и бомбы были обнаружены в грузовике на перекрестке в коммуне Осон.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек. В ходе акций погибли четыре человека.

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