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В Черногории начался протест оппозиции в желтых жилетах

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Массовый протест против решения властей арестовать лидеров оппозиционного «Демократического фронта» (ДФ) в символических желтых жилетах проходит в столице Черногории Подгорице в воскресенье, 9 декабря.

«Эта страна пошла кривой дорогой и идет ей уже долгое время. Но из-за последних решений так называемых государственных институтов и насилия, которое устроил режим (президента и лидера правящей Демократической партии социалистов. — Ред.) Мило Джукановича, мы чувствуем и видим, что идем в пропасть», — заявил один из лидеров ДФ Андрия Мандич.

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Он пояснил, что жилеты — сигнал, что недовольные хотят исправить страну. «Мы надели жилеты, которые весь предыдущий месяц исправляют Францию и останавливают решения, которые идут во вред гражданам Франции. И мы в маленькой Черногории, а сегодня нас в процентном соотношении собралось больше, чем в Париже, что означает, что и мы можем изменить Черногорию», — цитирует политика «РИА Новости».

В демонстрациях приняли участие члены нескольких оппозиционных движений и общественных организаций. На сцене растянули транспарант с надписью на сербском языке «Свобода».

Отмечается, что, несмотря на наличие у митингующих транспарантов и файеров, митинг проходит мирно.

В Подгорице с 29 июля 2017 года идет судебный процесс над якобы организаторами антигосударственных действий в канун парламентских выборов 16 октября 2016 года. Обвинения, выдвинутые специальным прокурором Миливоем Катничем, касаются подготовки госпереворота и покушения на бывшего премьер-министра Мило Джукановича. В деле фигурируют 13 человек: три черногорца, восемь сербов, а также двое россиян.

30 ноября адвокаты руководителей ДФ в Черногории Небойши Медоевича и Милана Кнежевича подали апелляцию на решение Высшего суда в Подгорице об аресте политиков.

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