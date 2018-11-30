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Защита лидеров черногорской оппозиции обжаловала арест

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Фото: nezavisne.com
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Адвокаты руководителей оппозиционного движения «Демократический фронт» (ДФ) в Черногории Небойши Медоевича и Милана Кнежевича подали апелляцию на решение Высшего суда в Подгорице об аресте политиков. Об этом 30 ноября «РИА Новости» сообщил адвокат демократов Дражен Медоевич.

Судебные власти постановили арестовать оппозиционеров на срок до двух месяцев. Оба подозреваются в даче взятки специальному прокурору Миливое Катничу.

Небойши Медоевича правоохранители доставили в тюрьму утром 30 ноября. Другой фигурант дела — Милан Кнежевич — забаррикадировался в здании парламента Черногории — Скупщины — с однопартийцами и заявил, что не собирается добровольно сдаваться полиции, но готов вести переговоры.

«Первый раз в истории Черногорского правосудия происходит, чтобы таким способом, с грубым нарушением закона, с компрометирующим правовым насилием политических деятелей помещают в тюрьму», — сказал адвокат.

Решение властей об аресте политиков раскритиковали другие оппозиционные партии страны: «Настоящая Черногория» и «Социалистическая народная партия». По их мнению, действия правоохранителей можно назвать недемократическим беззаконием.

2 ноября сообщалось, что дело о попытке государственного переворота в Черногории, в котором обвиняются в том числе двое россиян, может завершиться в первой половине 2019 года. Главному фигуранту — лидеру оппозиционного «Демократического фронта» Милану Кнежевичу — грозит до 15 лет заключения.

В Подгорице с 29 июля 2017 года идет судебный процесс над якобы организаторами антигосударственных действий в канун парламентских выборов 16 октября 2016 года. Обвинения, выдвинутые специальным прокурором Миливоем Катничем, касаются подготовки госпереворота и покушения на бывшего премьер-министра Мило Джукановича. В деле фигурируют 13 человек: три черногорца, восемь сербов, а также двое россиян.

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