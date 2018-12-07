Мадагаскар отозвал признание независимости Косово

Республика Мадагаскар отозвала признание независимости самопровозглашенного Косово. Соответствующую нота поступила в министерство иностранных дел Сербии.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что документ был направлен 5 декабря 2018 года.

«МИД республики Сербии получил ноту от МИД Республики Мадагаскар, в которой та отзывает признание так называемой Республики Косово», — цитирует заявление министерства «Газета.ру».

Косово — частично признанное государство. Более 90% населения республики — албанцы, сербы составляют меньшинство и заявляют о притеснениях на национальной почве. Республика провозгласила независимость от Сербии в одностороннем порядке в 2008 году, два года спустя ее признал Международный суд ООН.

При этом более 75 государств, в том числе Россия, Испания, Греция и др., продолжают считать республику автономным краем в составе Сербии. 3 декабря решение о признании независимости Косово отозвали Соломоновы острова.