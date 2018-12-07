Без флага и упрека: игроков из Косово ждут без национальной символики

Спортсменам из самопровозглашенного Косово запрещено на территории России использовать национальные символы, включая демонстрацию «флага», «герба» и исполнения «гимна». Об этом сообщили «Известиям» в Министерстве иностранных дел России. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не разводить российские и косовские команды по разным группам на международных турнирах, которые проходят под эгидой организации.

Несмотря на то что сборные России и Косово оказались в разных группах в квалификации к Евро-2020, национальные команды теоретически могут сыграть друг против друга на предстоящем чемпионате Европы или других турнирах, которые проводит УЕФА и ФИФА. Кроме того, возможна встреча отечественных и косовских клубов на европейской арене в рамках Лиги чемпионов или Лиги Европы.

А если это действительно произойдет, то спортсмены из Косово могут столкнуться с различного рода ограничениями.

— Использование косовской «государственной» атрибутики, включая демонстрацию «флага», «герба» и исполнение «гимна», не допускается. Возможно применение косовскими представителями символики Международного олимпийского комитета или соответствующей спортивной федерации, — рассказали «Известиям» в Департаменте информации и печати российского МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что «Российская Федерация в соответствии с международным правом и резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 не признает так называемую Республику Косово и издаваемые от ее имени документы». Поэтому их нельзя использовать для пересечения российской границы. Косовские спортсмены, вместе с тем, имеют возможность в особом порядке въезжать в Россию для участия в соревнованиях в тех случаях, когда Приштина является членом соответствующих международных спортивных ассоциаций, заявили «Известиям» в МИД РФ.

Федерация футбола Косово была в 2016 году принята в состав УЕФА и ФИФА. В Дублине 2 декабря самопровозглашенная республика впервые участвовала в жеребьевке крупного международного турнира.

В пресс-службе УЕФА ранее сообщили «Известиям», что со стороны федерации нет никаких ограничений для проведения матчей между Россией и Косово. В настоящий момент Исполнительный комитет УЕФА не разрешает проводить игры между следующими странами: Арменией и Азербайджаном, Гибралтаром и Испанией, Косово и Сербией, Косово и Боснией с Герцеговиной, а также Россией и Украиной.

Косово в 2008 году в одностороннем порядке без проведения референдума и при поддержке большинства западных стран провозгласило независимость. Сербия не признала его статус. В этом с ней солидарны Россия и Китай, а также ряд других государств, включая пять стран – членов Евросоюза (Испания, Словакия, Греция, Румыния и Кипр). Согласно сербской конституции, провинция Косово и Метохия — неотъемлемая часть сербской территории, имеющая статус автономии.

В 2020 году чемпионат Европы по футболу впервые пройдет на 12 стадионах 12 стран — членов УЕФА. Вместе с Россией хозяевами первенства станут Англия, Германия, Азербайджан, Италия, Дания, Голландия, Румыния, Испания, Венгрия, Шотландия и Ирландия. Россия в квалификационном раунде сыграет против Бельгии, Шотландии, Казахстана, Кипра и Сан-Марино.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter