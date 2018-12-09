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Ростуризм намерен 10 декабря обсудить ситуацию вокруг «Жемчужной реки»

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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Foto Beck
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Руководитель Ростуризма Олег Сафонов предложил 10 декабря провести межведомственное совещание по вопросам перевозки туристов оператора «Жемчужная река». Поводом для встречи стало прекращение перевозчиком полетов из России на остров Хайнань, о котором стало известно 7 декабря.

В совещании примут участие представители туроператора, Минтранса, Росавиации, авиакомпании «ИрАэро», а также ее агента — компании «Эверейт», сообщает пресс-служба Ростуризма.

Ранее в декабре «ИрАэро» прекратила полеты на Хайнань из-за долгов «Жемчужной реки». В пресс-службе перевозчика пояснили, что компания обладает достаточным количеством самолетов для перевозки всех туристов «Жемчужной реки». Ожидающие вылета в город Хайкоу туристы сейчас размещены в гостинице Челябинска. Клиентам туроператора в Хайкоу и Санье авиакомпания посоветовала взаимодействовать с горячей линией ассоциации «Турпомощь» для скорейшего возвращения домой.

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