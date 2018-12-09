Ростуризм намерен 10 декабря обсудить ситуацию вокруг «Жемчужной реки»
Руководитель Ростуризма Олег Сафонов предложил 10 декабря провести межведомственное совещание по вопросам перевозки туристов оператора «Жемчужная река». Поводом для встречи стало прекращение перевозчиком полетов из России на остров Хайнань, о котором стало известно 7 декабря.
В совещании примут участие представители туроператора, Минтранса, Росавиации, авиакомпании «ИрАэро», а также ее агента — компании «Эверейт», сообщает пресс-служба Ростуризма.
Ранее в декабре «ИрАэро» прекратила полеты на Хайнань из-за долгов «Жемчужной реки». В пресс-службе перевозчика пояснили, что компания обладает достаточным количеством самолетов для перевозки всех туристов «Жемчужной реки». Ожидающие вылета в город Хайкоу туристы сейчас размещены в гостинице Челябинска. Клиентам туроператора в Хайкоу и Санье авиакомпания посоветовала взаимодействовать с горячей линией ассоциации «Турпомощь» для скорейшего возвращения домой.