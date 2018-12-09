Российские фигуристы заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при

Российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере.

По итогам короткой и произвольной программ Мишина и Галлямов набрали 190,63 балла. На втором месте еще одни российские спортсмены — Полина Костюкович и Дмитрий Ялин — с 189,53 балла.

Третье место также заняла спортивная пара из России. Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов набрали 186,59 балла и получили бронзу. Четвертыми и пятыми стали российские фигуристы Ксения Ахантьева и Валерий Колесов с 172,51 балла и Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот с 158,33 балла, пишет «РИА Новости».

8 декабря танцевальная пара из России Софья Шевченко и Игорь Еременко победили в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере. Второе и третье места также завоевали российские спортсмены.

24 ноября сообщалось, что российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали лидерами после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при во Франции.

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