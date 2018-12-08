Россиянин Гуменник стал вторым в финале юниорского Гран-при в Канаде

Фигурист из России Петр Гуменник завоевал серебро в финале юниорского Гран-при в канадском Ванкувере.

По итогам произвольной программы россиянин набрал 142,59 балла, а итоговый результат Гуменника составил 218,75 балла.

Победителем Гран-при среди юниоров стал 13-летний канадец Стивен Гоголев. Его результат по итогам двух программ — 233,58 балла. С бронзой в тройке лидеров оказался спортсмен из Японии Косиро Симада, он набрал 214,38 балла.

В танцах на льду победу одержал российский дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко. Второе и третье место также у россиян: серебро взяли Арина Ушакова и Максим Некрасов, а бронзовыми призерами стали Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров.

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