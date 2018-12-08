Прямой эфир

Россиянин Гуменник стал вторым в финале юниорского Гран-при в Канаде

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фигурист из России Петр Гуменник завоевал серебро в финале юниорского Гран-при в канадском Ванкувере.

По итогам произвольной программы россиянин набрал 142,59 балла, а итоговый результат Гуменника составил 218,75 балла.

Победителем Гран-при среди юниоров стал 13-летний канадец Стивен Гоголев. Его результат по итогам двух программ — 233,58 балла. С бронзой в тройке лидеров оказался спортсмен из Японии Косиро Симада, он набрал 214,38 балла.

В танцах на льду победу одержал российский дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко. Второе и третье место также у россиян: серебро взяли Арина Ушакова и Максим Некрасов, а бронзовыми призерами стали Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фигуристка Загитова заняла второе место в короткой программе финала Гран-при
Японская фигуристка побила мировой рекорд Загитовой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017