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Фигуристка Загитова заняла второе место в короткой программе финала Гран-при

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Фото: Global Look Press/Igor Russak/ZUMAPRESS
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Российская фигуристка Алина Загитова заняла второе место в короткой программе финала Гран-при в Ванкувере (Канада). Она уступила японке Рике Кихира, установившей новый мировой рекорд.

Загитова набрала за прокат 77,93 балла, сообщает «Спорт-Экспресс», занявшая третье место россиянка Елизавета Туктамышева получила 70,65 балла. Кихира набрала 82,51 балла.

Рекорд, который побила Кихира, был установлен Загитовой на этапе Гран-при в Москве (80,78 балла). Ей же принадлежало предыдущее достижение (79,93 балла).

Туктамышева после выступления заявила, что не может назвать прокат удачным, потому что не смогла чисто исполнить тройной аксель. Однако она отметила, что не расстраивается из-за третьего места. 

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