Алина Загитова стала спортсменкой года по версии Минспорта в номинации «Гордость России». Об этом было объявлено на торжественной церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии в Москве 4 декабря.

На зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане она завоевала первую золотую медаль среди россиян в личных соревнованиях, а также стала обладательницей серебряной награды в командных соревнованиях. В текущем сезоне 16-летняя фигуристка победила на двух этапах Гран-при, в том числе в Москве, и пробилась в финал соревнований, который пройдет в Ванкувере с 6 по 9 декабря, пишет ТАСС.

Загитовой принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме. Кроме того, она является чемпионкой мира среди юниоров, победительницей финала Гран-при 2017 года, чемпионкой России и чемпионкой Европы.