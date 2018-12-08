Россияне взяли золото в финале Гран-при по фигурному катанию в Канаде

Танцевальная пара из России Софья Шевченко и Игорь Еременко победили в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере.

Россияне лидировали после ритм-танца с результатом 67,73 балла. По итогам произвольной программы Шевченко и Еременко получили 102,93 балла, что позволило им занять итоговое первое место.

Вторым также стал дуэт из России Арина Ушакова и Максим Некрасов. По сумме двух программ они уступили лидерам всего одну сотую балла. Тройку сильнейших замкнули российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров с итоговым результатом 164,54 балла.

24 ноября сообщалось, что российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали лидерами после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при во Франции.

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