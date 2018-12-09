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Месси стал рекордсменом чемпионата Испании

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Фото: ТАSS/imago/Pro Shots
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал первым в истории чемпионата Испании игроком, которому удалось забить более 10 мячей в 13-м сезоне подряд.

Как передает «Газета.ru», десятый гол в этом сезоне форвард забил со штрафного в ворота «Эспаньолы» на 17-й минуте матча 15-го тура чемпионата.

Ранее Месси обошел форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству забитых за один клуб голов в Лиге чемпионов. Забитый 31-летним аргентинцем мяч в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов стал для него 106-м в составе каталонской команды. Количество забитых Роналду мячей в составе «Реала» — 105.

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