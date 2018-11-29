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Месси обошел Роналду по голам за один клуб в Лиге чемпионов

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Фото: REUTERS/Albert Gea
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обошел форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству забитых за один клуб голов в Лиге чемпионов. Об этом 29 ноября сообщает RT.

Забитый 31-летним аргентинцем мяч в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов стал для него 106-м в составе каталонской команды. Количество забитых Роналду мячей в составе «Реала» — 105. Таким образом, Мессии удалось обойти португальца по голам за один клуб.

По общему количеству забитых мячей лидирует Роналду, на счету которого более 120 голов.

28 ноября сообщалось, что нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду одержал 100-ю победу в турнире Лиги чемпионов. Новый рекорд спортсмен установил на мачте 5-го тура против «Валенсии».

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