Месси получил приз лучшему игроку чемпионата Испании в сезоне-2017/18

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси получил приз лучшему игроку чемпионата Испании сезона-2017/18. Об этом 12 ноября написали в Twitter клуба.

В этом сезоне Месси провел 36 игр в составе «Барселоны». Он забил 34 мяча и помог команде получить титул чемпиона Испании.

«Ла Лига более конкурентоспособна, чем когда-либо, любой может победить», — приводится в сообщении цитата аргентинского футболиста.

3 ноября стало известно, что прокурор Пабло Турано обвинил Месси и его отца Хорхе в отмывании денег. Он запросил у суда независимую проверку деятельности благотворительного фонда спортсмена «Лео Месси».