Месси получил приз лучшему игроку чемпионата Испании в сезоне-2017/18
Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси получил приз лучшему игроку чемпионата Испании сезона-2017/18. Об этом 12 ноября написали в Twitter клуба.
В этом сезоне Месси провел 36 игр в составе «Барселоны». Он забил 34 мяча и помог команде получить титул чемпиона Испании.
🔊 Leo #Messi: "@LaLiga está más competitiva que nunca, cualquiera puede ganar a cualquiera" #PremiosMARCA2018 pic.twitter.com/IJedmsEr7U— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 12, 2018
«Ла Лига более конкурентоспособна, чем когда-либо, любой может победить», — приводится в сообщении цитата аргентинского футболиста.
3 ноября стало известно, что прокурор Пабло Турано обвинил Месси и его отца Хорхе в отмывании денег. Он запросил у суда независимую проверку деятельности благотворительного фонда спортсмена «Лео Месси».