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Фигуру Макгрегора в Музее мадам Тюссо поставили рядом с Роналду и Месси

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Фото: TASS/PA Images/Scott Heavey
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Восковая фигура ирландского бойца UFC Конора Макгрегора добавлена в коллекцию Музея мадам Тюссо.

Как сообщает «Газета.ру», экспонат был представлен публике 8 ноября. Фигуру 30-летнего спортсмена установили рядом с Криштиану Роналду и Лионелем Месси в крыле для атлетов.

Другим атлетом Абсолютного бойцовского чемпионата, представленным в музее, является американец Чак Лидделл.

26 апреля в нью-йоркском филиале Музея мадам Тюссо появилась восковая фигура супруги американского президента Меланьи Трамп.

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