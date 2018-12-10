На переговорах в Вене страны ОПЕК+ достигли договоренности сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки начиная с января 2019 года. Реакция на биржах после появления этой информации в пятницу вечером была мгновенной. После новостей из Вены Brent подорожал сразу на 5,2%, рубль укрепился к доллару на 1%, вернувшись к уровням близким к 66, индекс Московской биржи также вырос почти на 1% на новостях о сделке.

Рост стоимости российских активов в декабре может продолжиться, несмотря на угрозы санкционного давления. Балансировка нефтяного рынка в этом году обеспечила профицит российского бюджета, в 2019 году она также окажет поддержку российской экономике. Это возможно даже в условиях растущих рисков на мировых финансовых и сырьевых рынках из-за повышения ставок ФРС США и торговых войн Трампа.

Декабрьскому решению стран ОПЕК+ предшествовало драматическое снижение нефтяных котировок. В ноябре потери Brent в цене составили 24,5%, что оказалось рекордным по темпам падения за последние 10 лет. При том, что месяцем ранее в октябре 2018 года котировки нефтяных фьючерсов упали на 23%. Именно фьючерсов, потому что в этом заключается главный секрет ценообразования. Стоимость нефти определяется биржей. А на биржах правят бал вовсе не нефтяники и переработчики сырья, а финансовые спекулянты.

Рынок нефти уже не столько сырьевой, сколько финансовый, а фьючерсные позиции финансовых игроков превышают по объемам сделки производителей сырья и нефтетрейдеров. Спекулянтам для того, чтобы купить или продать вам нефть, не нужно фрахтовать танкеры, заниматься геологоразведкой, запускать буровые установки, строить нефтепроводы или иметь миллиарды долларов для заполнения нефтехранилищ. Им достаточно открыть позицию на фьючерсах, то есть внести небольшой гарантийный взнос и получить контракты на покупку или на продажу нефти на миллиарды долларов.

Объемы операций финансовых спекулянтов на бирже на порядок больше, чем участие в торгах производителей нефти и реальных покупателей. И именно спекулянты обрушили котировки этой осенью, открыв рекордные с начала 2018 года позиции на продажу нефти, которой у них нет, в расчете, что страны ОПЕК+ не договорятся, а в США продолжится рост добычи сланцевой нефти ускоренными темпами.

Действия хеджфондов и инвестбанков лежали в основе так называемой сланцевой революции. Они одной рукой кредитовали сланцевые компании — либо напрямую, либо через покупку их облигаций, а другой рукой искусственно поддерживали высокие цены на нефть в 2013-м и почти весь 2014 год.

Иногда звучат упреки в адрес традиционных нефтепроизводителей, что они пропустили сланцевую революцию, не подготовились, допустили переизбыток нефти на рынках. Но на самом деле производители нефти в странах ОПЕК+ действовали в парадигме обычного товарного рынка, отвечая увеличением объемов предложения на рост цены. Они лишь упустили из виду, что нефтяной рынок из товарного стал финансовым.

В последнее десятилетие всё, что имеет денежную стоимость или признаки, подходящие под спецификацию биржевого контракта, превращалось в ценные бумаги и финансовые инструменты, торгуемые на биржевом рынке. А изменения цен попадает в зависимость от денежно-кредитной политики американской ФРС и волатильности на глобальных финансовых рынках. Гегемония доллара позволяет США управлять не только мировыми финансами, торговлей, производством, экономикой одним инструментом, как джойстиком, — этим самым долларом.

К тому же президент США несколько раз требовал от ОПЕК немедленного снижения цены на нефть. Дональд Трамп переходил к откровенному шантажу, указывая странам Ближнего Востока, что именно США являются гарантом их безопасности, и заявляя, что падение цен на нефть — это результат его жестких телефонных переговоров с властями Саудовской Аравии.

Достигнутое 7 декабря 2018 года в Вене соглашение ОПЕК+ сократить добычу для того, чтобы нефтяные котировки вернулись к росту, показало, что страны Ближнего Востока и Россия не поддались давлению и шантажу США и готовы проводить политику в своих интересах. Это очень важный результат саммита в Вене.

Но еще более значимым является новый формат взаимоотношений России и Саудовской Аравии. Наши страны договорились не смешивать политику с экономикой, как это делают США. Определенные политические противоречия не будут иметь последствий для экономической кооперации и взаимодействия на нефтяном рынке. И это — важнейшее решение, значение которого трудно переоценить.

Что касается перспектив нефтяного рынка на ближайшие несколько месяцев, то можно ожидать постепенного увеличения цен до уровня $70 за баррель. Рост мировой экономики продолжается, и в следующем году ежесуточное потребление нефти увеличится на 1,3–1,4 млн баррелей по сравнению с этим годом. Учитывая огромное количество открытых финансовыми спекулянтами позиций на продажу нефтяных контрактов, сейчас следует ожидать их закрытия, что также приведет к росту котировок.

А что касается сланцевых компаний США, то большинство из них настолько закредитовано, что дальнейшее повышение процентных ставок ФРС США может привести к невозможности обслуживать долги. Следовательно можно ждать массового банкротства части этих производителей, что также будет способствовать балансировке нефтяного рынка в обозримом будущем.

Автор — экономист

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