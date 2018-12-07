Сбивший рабочих в Москве водитель ездил без прав

Мужчина, сбивший в центре Москвы дорожных рабочих, одолжил автомобиль у знакомого таксиста и ездил без прав. Об этом «РИА Новости» рассказал информированный источник в пятницу, 7 декабря.

Собеседник агентства уточнил, что водителя удалось задержать. Он добавил, что в результате инцидента пострадали три человека. В каком состоянии они находятся, не уточняется.

Ранее в этот день стало известно, что автомобиль такси сбил пешеходов на Покровском бульваре, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами.

В конце ноября в Астрахани таксист дважды сбил своего клиента. Как сообщали СМИ, мужчина подвозил трех человек в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возник конфликт во время поездки. Когда пассажиры покинули салон автомобиля, таксист дважды наехал на одного из своих клиентов. Он не получил серьезных травм.