Футболист итальянского «Интера» сбил велосипедистку

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес на автомобиле сбил велосипедистку.

В результате столкновения женщина получила легкие травмы и была доставлена в больницу. Жизни и здоровью пострадавшей и футболиста ничто не угрожает, передает RT.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. В нынешнем сезоне Мартинес сыграл семь матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

14 октября в Самаре задержали футболиста «Крыльев Советов» Евгения Башкирова, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.