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Аленичеву вернули автомобиль и права после задержания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев получил назад свой автомобиль и водительские права после задержания в Красноярске. Об этом 21 ноября сообщил агент тренера Александр Маньяков.

В понедельник в СМИ появилась информация, что Аленичева задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде. Он находился за рулем Hyundai, принадлежащего команде. Кроме того, было опубликовано видео задержания, на котором тренер эмоционально разговаривает с сотрудниками ДПС.

«История чересчур раздутая, всё там нормально, просто кто-то решил на этом хайпануть. Машина уже у Дмитрия Аленичева, он на ней ездит, водительское удостоверение ему вернули. Он тренирует, готовит команду», — приводит ТАСС комментарий представителя футбольного наставника.

До этого в пресс-службе клуба «Енисей» сообщили, что руководство изучает ситуацию вокруг инцидента и ожидает поступления официальных данных от ГИБДД. Сам Аленичев заверил, что он незадолго до происшествия был в ресторане, но пил там только безалкогольное пиво.

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