Появилось видео задержания Аленичева

В интернете опубликовано видео, автор которого утверждает, что снял задержание главного тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева за пьяную езду.

На кадрах видно, что мужчина, похожий на Аленичева, достаточно эмоционально ведет беседу с сотрудниками ДПС.

Неизвестно, действительно ли на записи запечатлен именно наставник «Енисея», отмечает РЕН ТВ.

По данным красноярских СМИ, задержание тренера произошло 17 ноября. Аленичев якобы повздорил в баре с одним из посетителей, а затем в нетрезвом виде уехал из заведения на автомобиле Hyundai. Сообщалось, что специалист отказался проходить медицинское освидетельствование и угрожал сотрудникам ДПС.

В ГИБДД подтвердили факт задержания, пишет «Газета.ру».