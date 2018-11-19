СМИ узнали о задержании Аленичева пьяным за рулем

Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев был задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем принадлежащего команде автомобиля Hyundai. Инцидент произошел в Красноярске 17 ноября.

По информации интернет-газеты Newslab.ru, тренер выпивал в одном из баров, где повздорил с другим посетителем. После этого Аленичев покинул заведение, а оппонент Аленичева позвонил в полицию и сообщил о пьяном водителе за рулем.

Отмечается, что специалист отказался проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, по данным издания, он угрожал сотрудникам ДПС, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В ГИБДД подтвердили факт задержания, пишет «Газета.ру».

Ранее в ноябре появилась информация о возможной отставке Аленичева с поста главного тренера «Енисея». Позднее в министерстве спорта Красноярского края сообщили, что контракт со специалистом расторгнут не будет.

ФК «Енисей» является худшей на данный момент командой в Российской премьер-лиге (РПЛ). Клуб одержал одну победу при трех ничьих и девяти поражения. «Енисей» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице

Аленичев выступал как полузащитник за российские клубы «Локомотив» и «Спартак», а также за итальянские «Рома», «Перуджа» и португальский «Порту». Тренером ФК «Енисей» он стал в 2017 году.