Прямой эфир

СМИ узнали о задержании Аленичева пьяным за рулем

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев был задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем принадлежащего команде автомобиля Hyundai. Инцидент произошел в Красноярске 17 ноября.

По информации интернет-газеты Newslab.ru, тренер выпивал в одном из баров, где повздорил с другим посетителем. После этого Аленичев покинул заведение, а оппонент Аленичева позвонил в полицию и сообщил о пьяном водителе за рулем.

Отмечается, что специалист отказался проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, по данным издания, он угрожал сотрудникам ДПС, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В ГИБДД подтвердили факт задержания, пишет «Газета.ру».

Ранее в ноябре появилась информация о возможной отставке Аленичева с поста главного тренера «Енисея». Позднее в министерстве спорта Красноярского края сообщили, что контракт со специалистом расторгнут не будет.

ФК «Енисей» является худшей на данный момент командой в Российской премьер-лиге (РПЛ). Клуб одержал одну победу при трех ничьих и девяти поражения. «Енисей» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице

Аленичев выступал как полузащитник за российские клубы «Локомотив» и «Спартак», а также за итальянские «Рома», «Перуджа» и португальский «Порту». Тренером ФК «Енисей» он стал в 2017 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о намерении ФК «Енисей» уволить Аленичева
«Енисей» Аленичева выбыл из розыгрыша Кубка России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017