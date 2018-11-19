Аленичев рассказал о задержании за пьяную езду

Главный тренер ФК «Енисей» Дмитрий Аленичев прокомментировал появившиеся 19 ноября сообщения о том, что сотрудники ГИБДД Красноярска задержали его езду в нетрезвом виде.

По словам 46-летнего специалиста, до происшествия он посетил ресторан и пил исключительно безалкогольное пиво. Позже, в момент парковки возле дома, в задний бампер его автомобиля въехал другой водитель.

«Я вышел из машины, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления и мат. Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он уже вызвал полицию, и в этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал. С момента столкновения прошла ровно минута», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

После Аленичев вышел из автомобиля, обратно в который его не пускали. Правоохранители, по его словам, забрали и тут же потеряли ключи, из-за чего машину пришлось эвакуировать. Главный тренер ФК «Енисей» допустил, что вся история была инсценирована недоброжелателями с целью испортить его репутацию и вынудить подать в отставку.

19 ноября появилась новость, что Аленичев был задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем принадлежащего команде автомобиля Hyundai. Позже появилось видео задержания, на котором мужчина, похожий на Аленичева, достаточно эмоционально ведет беседу с сотрудниками ДПС.