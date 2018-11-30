Астраханский таксист дважды наехал на пешехода в отместку за дебош

Уголовное дело могут возбудить в отношении водителя такси, который дважды сбил пешехода в Астрахани. Он уже привлечен к административной ответственности за грубое нарушение ПДД.

Как уточняет «Астрахань-24», инцидент произошел рано утром 29 ноября. Таксист перевозил трех человек, которые были в состоянии алкогольного опьянения. Между ними во время поездки произошел конфликт.

Когда пассажиры вышли из салона, один из них несколько раз ударил руками и ногами по кузову. После этого таксист сбил его, после чего развернул автомобиль и сбил еще раз. Молодой человек не получил серьезных повреждений.

Все участники инцидента установлены, клиенты такси привлечены к административной ответственности. Процессуальная проверка по факту случившегося продолжается.

Ранее на Третьем транспортном кольце в Москве недалеко от съезда на Кутузовский проспект водитель такси, предположительно, уснул за рулем и врезался в отбойник, а потом в грузовик. Обошлось без пострадавших.