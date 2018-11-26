Городская служба такси для инвалидов появится в Москве

Столичные власти решили создать единую городскую службу такси для перевозки инвалидов. Об этом рассказал замдиректора ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов в ходе выездного заседания Мосгордумы по вопросам реабилитации и адаптации инвалидов в городском сообществе.

По его словам, в последнее время увеличилось число жалоб на соцтакси, а одной из главных проблем является подача машины — автомобили не имеют статуса такси, потому подача машины в условиях столичных пробок является затруднительной. Вместе с тем Коновалов добавил, что департамент транспорта столицы и Мосгортранс совместно разработали бренд, который будет выведен в единую такси-компанию, узнаваемую на улице.

Замдиректора «Мосгортранса» также отметил, что функционировать служба начнет в 2019 году. Машины соцстакси будут ездить по выделенным полосам. Коновалов добавил, что в настоящее время парк социального такси «Мосгортранса» насчитывает 40 автомобилей, а в декабре 2018 года ожидается поставка еще 35 машин. В следующем году число таких машин увеличится в Москве до 100, пишет РИАМО.

Как напоминает ТАСС со ссылкой на департамент труда и соцзащиты населения, в настоящее время в столице проживают порядка 1,1 млн инвалидов, 236 тыс. из которых являются инвалидами трудоспособного возраста.

23 ноября сообщалось, что россияне рассказали об отношении к глухим таксистам. Многие из опрошенных опасаются глухонемых водителей такси, однако немало и тех, кто считает, что они более аккуратны и заботливы.