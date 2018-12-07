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Таксист сбил пешеходов в центре Москвы и скрылся с места преступления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В центре Москвы автомобиль такси сбил двух пешеходов и скрылся с места преступления. Об этом 7 декабря, сообщили журналистам в столичной Госавтоинспекции. 

«У дома 8 по Покровскому бульвару автомобиль наехал на двух пешеходов и скрылся с места ДТП», — цитирует представителя главка ГИБДД «РИА Новости»

Собеседник агентства отметил, что пострадавшие госпитализированы с различными травмами. По предварительным данным, под колеса попали дорожные рабочие.

24 ноября на Третьем транспортном кольце в Москве недалеко от съезда на Кутузовский проспект водитель такси, предположительно, уснул за рулем и врезался в отбойник, а потом в грузовик. Обошлось без пострадавших.

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