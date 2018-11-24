В Ярославле на пешеходном переходе сбили несовершеннолетних

В Ярославле автомобилист сбил на пешеходном переходе четырех человек, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщили в УМВД по региону в субботу, 24 ноября.

Водитель задержан. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), передает «РИА Новости».

Инцидент произошел накануне 23 ноября в 16:10 мск. По данным УМВД, мужчина 1994 года рождения выехал на иномарке на пешеходный переход на красный свет.

Переходящих пешеходов с травмами доставили в больницу. В настоящее время там находятся трое. Четвертая пострадавшая в возрасте 16 лет выписана для дальнейшего лечения на дому.

14 ноября сообщалось, что водитель легкового автомобиля сбил пешеходов в Тюмени. Пострадали трое детей, в том числе двухмесячный ребенок. Отмечается, что 22-летний мужчина не имел при себе водительского удостоверения.

В ноябре Минтранс посоветовал установить приподнятые пешеходные переходы в целях повышения безопасности на дорогах. Эксперты поддержали идею, отметив, что они заставят водителей снижать скорость заранее.