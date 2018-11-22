Минтранс посоветовал приподнять пешеходные переходы

Минтранс посоветовал установить приподнятые пешеходные переходы. «Известия» ознакомились с соответствующей рекомендацией ведомства к нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Данная мера призвана повысить безопасность на дорогах. Согласно оперативному обзору Научного центра безопасности дорожного движения при МВД, за первые девять месяцев 2018 года каждый третий наезд на пешеходов в России совершался на зебрах.

﻿По мнению экспертов, рельефные пешеходные переходы заставят водителей снижать скорость заранее. Однако в крупных городах они способны создать пробки.

Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» разработан во исполнение майских указов президента России Владимира Путина и призван снизить к 2024 году смертность в ДТП в 3,5 раза.

Подробнее — в материале «Известий»: «Зебра подрастет: пешеходные переходы приподнимут».