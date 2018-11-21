Дроны начнут патрулировать российские дороги

К патрулированию российских дорог привлекут дроны. Об этом «Известиям» рассказали в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Поставку беспилотников ожидают не позднее 25 декабря.

Техника появится в каждом экипаже «Дорожного патруля». Его сотрудники регулируют движение во время ДТП, а также помогают автомобилистам в аварийных ситуациях.

С помощью дронов планируется получать информацию о заторах в местах ДТП в целях выявления объездных путей. По мнению экспертов, в будущем беспилотники можно привлечь для фиксации нарушений или вычисления угонщиков.

Подробнее читайте в свежем выпуске «Известий» — «К пробке вылетят: беспилотники присмотрят за дорогами столицы».