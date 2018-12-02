Бабушку и ее восьмилетнюю внучку сбили насмерть в Татарстане

В Татарстане водитель насмерть сбил бабушку и ее восьмилетнюю внучку. Об этом в воскресенье, 2 декабря, заявили в пресс-службе МВД республики.

Как передает ТАСС, инцидент произошел 2 декабря в районе 15:00 мск в селе Чемодурово Азнакаевского района. 59-летняя пенсионерка и ее внучка шли по обочине в попутном направлении по ходу движения транспорта. 29-летний мужчина за рулем Lada Granta нарушил правила дорожного движения и сбил пешеходов. От полученных травм обе погибли на месте.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

25 ноября в Кирове водитель легкового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка. 10-летняя девочка скончалась на месте, ее мать с тяжелыми травмами попала в больницу. Нарушитель попытался скрыться с места ДТП, но был задержан.