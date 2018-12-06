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Шесть человек погибли в ДТП со скорой помощью на Кубани

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Фото: МВД РФ
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Шесть человек погибли в ДТП с участием скорой помощи и автомобиля ВАЗ-2114. Еще четыре человека госпитализированы.

Авария произошла 6 декабря около 6 утра на 9-м километре трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная, передает РЕН ТВ. Все погибшие находились в ВАЗ, двое из них — дети. Госпитализирован еще один пассажир машины и трое медиков. Они получили травмы разной степени тяжести.

«Кубань 24» сообщает, что, по предварительным данным, ВАЗ врезался в скорую.

26 ноября в Москве столкнулись автомобиль Honda и машина скорой помощи. В результате аварии пострадали два человека.

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