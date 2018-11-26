Легковушка столкнулась с машиной скорой помощи в Москве

ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи произошло на севере Москвы. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по столице.

Авария произошла 26 ноября рядом с домом № 1 по Лодочной улице в районе Южное Тушино. Столкнулись автомобиль Honda и машина скорой медицинской помощи, пишет сетевое издание m24.ru.

По данным РЕН ТВ, в результате аварии пострадал один человек в «скорой» и один человек в легковушке. На место прибыли сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее 26 ноября сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля Toyota.