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Мужчина напал на водителя скорой помощи в Краснодаре

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Фото: vk.com
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Агрессивный мужчина напал на водителя скорой помощи в Краснодаре. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару телеканалу «360».

Инцидент произошел 18 ноября. Конфликт произошел на улице Уральской, в результате мужчина повредил боковое стекло скорой и скрылся.

Водитель служебного автомобиля обратился в полицию. Личность предполагаемого нарушителя установили. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель.

Задержанный признал свою вину, но при этом заявил, что водитель скорой помощи сам вышел на него с мачете в руках и якобы разбил окно. На кадрах, опубликованных телеканалом «360», видно, что участники дорожного конфликта вышли из автомобилей и толкают друг друга.

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