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Грузовик с двумя верблюдами перевернулся в Иркутской области

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Фото: 38.мвд.рф
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Спасатели восемь часов помогали добраться до тепла верблюду, который попал в дорожно-транспортной аварии на севере Иркутской области во время гастролей сочинского цирка в ночь на 6 декабря. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в Усть-Илимском районе в 23:00 по местному времени (18:00 мск). По предварительным данным, цирк направлялся в город Железногорск-Илимский, когда фура с верблюдами Сережей и Славиком перевернулась на скользкой дороге. Верблюд по кличке Сережа погиб, второе животное не пострадало, пишет «РИА Новости».

Сотрудники МЧС и экипаж ГИБДД помогли Славику выбраться из покореженного автомобиля, поставив на ноги с помощью пожарных гидрантов. Однако среди ночи не удалось найти транспорт, чтобы перевезти животное, поэтому в ближайший поселок верблюд отправился самостоятельно около 2:00 во главе с пожарным автомобилем. Температура воздуха на тот момент составляла почти 40 градусов ниже нуля.

Добраться до населенного пункта удалось только к 7:00. Животное смогло преодолеть около 20 км, все это время за ним присматривал работник цирка. Славика разместили в одном из теплых подсобных помещений пожарной службы. Он хорошо питается, а также с удовольствием принимает местных детей, которые приходят посмотреть на него.

Также в ночь на 6 декабря в центе Москвы перевернулась бетономешалка. Инцидент произошел на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Мосфильмовскую улицу.

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