Министр культуры Черногории попал в ДТП в Стамбуле

Глава министерства культуры Черногории Александр Богданович попал в аварию в Стамбуле (Турция). Об этом в среду, 5 декабря, сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, в машину министра врезался автомобиль с его охраной, который ехал сзади. Богданович не пострадал, однако он и еще один человек, находившийся в той же машине, были госпитализированы «в профилактических целях».

2 декабря сообщалось, что чиновники из Сургута погибли в результате ДТП под Нефтеюганском. Авария произошла на 807-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в районе Приобского месторождения. 48-летний водитель Hyundai Elantra не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada.