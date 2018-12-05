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Министр культуры Черногории попал в ДТП в Стамбуле

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Фото: Global Look Press/Giannis Papanikos
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Глава министерства культуры Черногории Александр Богданович попал в аварию в Стамбуле (Турция). Об этом в среду, 5 декабря, сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, в машину министра врезался автомобиль с его охраной, который ехал сзади. Богданович не пострадал, однако он и еще один человек, находившийся в той же машине, были госпитализированы «в профилактических целях».

2 декабря сообщалось, что чиновники из Сургута погибли в результате ДТП под Нефтеюганском. Авария произошла на 807-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в районе Приобского месторождения. 48-летний водитель Hyundai Elantra не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada.

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