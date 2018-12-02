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Чиновники из Сургута погибли в аварии под Нефтеюганском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Чиновники из Сургута погибли в результате ДТП под Нефтеюганском, сообщает 2 декабря СТВ.

Авария произошла накануне вечером, 1 декабря, на 807-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Приобского месторождения. По предварительной версии, 48-летний водитель Hyundai Elantra не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada.

В результате ДТП погибли оба водителя и 51-летняя пассажирка Hyundai. Две ее попутчицы находятся в реанимации Нефтеюганской районной больницы. По информации журналистов СТВ, в этой машине ехали сотрудники мэрии Сургута.

В октябре в ДТП разбился заслуженный экономист и бывший министр финансов Крыма Павел Токарев. Ему было 57 лет.

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