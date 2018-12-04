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Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП в Ивановской области

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Фото: МВД РФ
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Крупное ДТП с участием автобуса произошло в Ивановской области. По предварительным данным, пострадали 16 человек, водитель автобуса погиб. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла утром на улице Пролетарской в Вичуге. Водитель потерял сознание, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево. В момент ДТП в автобусе находились 20 человек.

В ведомстве отметили, что медицинская помощь потребовалась 16 пассажирам, причем трое из них несовершеннолетние — девушки 16 и 17 лет и четырехлетний ребенок.

Что касается водителя автобуса, то его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Не исключено, что причиной его смерти стал инсульт, передает ТАСС.

В связи с аварией прокуратура Ивановской области начала проверку по исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и перевозок пассажиров.

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