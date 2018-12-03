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ДТП с участием двух грузовиков, фуры и внедорожника на МКАД попало на видео

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На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошла авария с участие четырех машин. По предварительным данным, пострадал один человек. 

Авария произошла на 20-м км внешней стороны МКАД, сообщает ТАСС. Столкнулись два грузовика Hyundai Porter, фура и внедорожник. В какой из машин находился пострадавший — не уточняется.

Из-за аварии движение по двум полосам временно перекрыли.

В ночь на 3 декабря на Ленинградском шоссе в районе 6-го км МКАД в сторону лоб в лоб столкнулись Mazda и Lada. Погибла девушка-водитель Mazda. По предварительным данным, она существенно превысила скорость и не справилась с управлением. Авария привела к существенному затруднению движения.

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