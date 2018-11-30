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В Екатеринбурге автобус врезался в грузовик

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Екатеринбурге автобус врезался в грузовик. Об этом 30 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, автобус въехал в пустую фуру, которая стояла на обочине. При столкновении транспорта пострадали девять человек, в том числе несовершеннолетняя девочка. Самую тяжелую травму получила женщина, у которой, предположительно, перелом ключицы.

Всех пострадавших доставили в больницу для дальнейшего обследования. В ведомстве отметили, что водитель был трезв, но на несколько секунд отвлекся от управления транспортам средством.

После инцидента организована проверка.

28 ноября сообщалось, что в Оренбургской области грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии погибли четыре пассажира и водитель легковушки. Один пассажир и водитель фуры были госпитализированы.

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