Водитель автомобиля каршеринга врезался в мачту освещения на востоке Москвы

Водитель за рулем автомобиля каршеринга врезался в мачту освещения и скрылся с места ДТП на востоке столицы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

ДТП произошло вечером в субботу, 1 декабря, в районе дома 2 по улице Чечулина на востоке столицы.

Собеседник агентства отметил, что все находившиеся в автомобиле скрылись до прибытия оперативных служб.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка ГИБДД подтвердили факт аварии, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.

В конце ноября сообщалось, что водитель иномарки протаранил забор Николо-Перервинского монастыря в Москве и врезался в стену храма. ДТП произошло на Шоссейной улице в районе Печатники.