Прямой эфир

Водитель автомобиля каршеринга врезался в мачту освещения на востоке Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель за рулем автомобиля каршеринга врезался в мачту освещения и скрылся с места ДТП на востоке столицы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

ДТП произошло вечером в субботу, 1 декабря, в районе дома 2 по улице Чечулина на востоке столицы.

Собеседник агентства отметил, что все находившиеся в автомобиле скрылись до прибытия оперативных служб.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка ГИБДД подтвердили факт аварии, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.

В конце ноября сообщалось, что водитель иномарки протаранил забор Николо-Перервинского монастыря в Москве и врезался в стену храма. ДТП произошло на Шоссейной улице в районе Печатники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео с места ДТП грузовика и маршрутки в Москве
Число машин каршеринга в Москве выросло до 13,5 тыс.

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017