Число машин каршеринга в Москве выросло до 13,5 тыс.

В Москве парк операторов каршеринга составляет 13,5 тыс. автомобилей. Об этом заявил заместитель главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин в ходе конференции «Транспорт Москвы: возможности для малого бизнеса».

Он также добавил, что потенциал рынка, по оценкам экспертов, колеблется на уровне 20–25 тыс. машин, пишет агентство городских новостей «Москва». Пронин добавил, что такими темпами число автомобилей каршеринга в столице будет только расти. Также он выразил уверенность в росте числа поездок на один автомобиль.

Пронин также заявил, что в Москве работают около 50 тыс. машин такси, которые ежедневно перевозят 760 тыс. человек, пишет РИАМО. По словам чиновника, сервис такси в Москве подвергся большой реформе, и с 2011 года почти полностью легализовался весь теневой сегмент.

«Правительство со своей стороны финансирует приобретение автомобилей. У нас сегодня в городе самый молодой парк, средний возраст автомобиля такси в городе — 2,8 года», — добавил Пронин.

6 ноября заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что москвичи в 2018 году пользовались услугой каршеринга в три раза чаще, чем в 2017 году.