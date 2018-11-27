Водитель BMW врезался в стену храма в Москве

Водитель иномарки в Москве протаранил забор Николо-Перервинского монастыря и врезался в стену храма. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по столице.

ДТП произошло 27 ноября на Шоссейной улице в районе Печатники. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в храм. По предварительным данным, пострадал один человек: водитель иномарки получил незначительные травмы, передает телеканал «360».

23 ноября сообщалось, что в Иркутской области легковой автомобиль на огромной скорости врезался в бронетранспортер.