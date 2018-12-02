Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП на Ленинградском шоссе

Один человек погиб, шестеро пострадали в результате столкновения шести автомобилей на Ленинградском шоссе в Подмосковье, сообщили 2 декабря в ГИБДД.

ДТП произошло в районе 6-го км МКАД в сторону области.

Как отмечает РЕН ТВ, изначально лоб в лоб столкнулись Mazda и Lada.

Погибла девушка-водитель иномарки. По предварительным данным, она ехала со скоростью более 150 км/ч и не справилась с управлением. В районе ДТП движение крайне затруднено.

Ранее в воскресенье сообщалось, что три человека погибли, один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Тульской области.