Три человека погибли при столкновении автомобиля и автобуса под Тулой

Трое человек погибли, один получил травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля и автобуса в Тульской области. Об этом сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 2 декабря.

«По предварительной информации, автомобиль Renault Sandero выехал на полосу встречного движения и въехал в автобус ПАЗ, в котором был только один водитель. В результате в Renault Sandero три человека погибли — двое мужчин и женщина», — сообщили в местном отделении полиции.

Авария произошла около 21:00 мск на 43-м километре автодороги Тула–Новомосковск, следует из данных правоохранительных органов.

Отмечается, что водитель автобуса пострадал незначительно.

Ранее сотрудники мэрии Сургута погибли в аварии под Нефтеюганском. По предварительной версии, 48-летний водитель Hyundai Elantra не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada.