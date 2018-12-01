В ДТП в Красноярском крае пострадали шестеро детей

В Красноярском крае после ДТП с микроавтобусом были госпитализированы шестеро детей. Об этом агентству ТАСС в субботу, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Пострадали шестеро детей. Они доставлены в межрайонную дудинскую больницу. Проводятся медицинские обследования, в настоящий момент состояние здоровья пострадавших уточняется, медпомощь им оказывается в полном объеме», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что среди госпитализированных также есть один взрослый.

Столкновение грузовика «КамаАЗ» и микроавтобуса Volkswagen произошло на 20-м км автодороги Дудинка–Алыкель–Норильск в субботу утром. Автобус, в котором находились девять человек, включая шестерых детей в возрасте 13–14 лет, врезался в стоявший на полосе грузовик. Водитель и один из пассажиров Volkswagen погибли на месте.