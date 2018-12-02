Три человека погибли в результате ДТП в Дагестане

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей 2 декабря в Дагестане, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«Около 01:00 мск в районе села Бабаюрт произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ и джипа Toyota», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что один пассажир легкового автомобиля погиб на месте, еще двое скончались в больнице.

1 декабря в Красноярском крае столкнулись грузовик «КамаАЗ» и микроавтобус Volkswagen с шестью детьми. В результате аварии пострадали семь человек.