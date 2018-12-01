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В МВД рассказали подробности ДТП с микроавтобусом с детьми в Красноярском крае

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Фото: МВД РФ
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Микроавтобус, попавший в ДТП в Красноярском крае, принадлежал частному лицу, рассказали 1 декабря агентству «РИА Новости» в главке МВД региона.

Отмечается, что транспортное средство перевозило детей из поселка Носок в город Норильск на соревнования по борьбе. Из-за отказа местных властей в предоставлении транспорта по причине сильных морозов руководство спортшколы было вынуждено обратиться к частным перевозчикам. Как уточнил собеседник агентства, в настоящее время в Красноярском крае минус 40 градусов.

В минздраве региона добавили, что всем пострадавшим оказывается помощь в Дудинской больнице. Состояние взрослого пассажира оценивается как тяжелое.

Авария произошла на 20-м км автодороги Дудинка–Алыкель–Норильск. Микроавтобус Volkswagen, в котором находились девять человек, включая шестерых детей в возрасте 13–14 лет, врезался в стоявший на полосе грузовик «КамаАЗ». Водитель и один из пассажиров автобуса погибли на месте. Шестеро детей и один взрослый с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

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