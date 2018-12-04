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Участника ДТП с детской командой по борьбе под Норильском арестовали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Водитель грузовика, в который под Норильском врезался микроавтобус с детской командой по борьбе, арестован на два месяца.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на краевой главк МВД, дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.

Авария произошла на 20-м км автодороги Дудинка – Алыкель – Норильск 1 декабря. Микроавтобус Volkswagen, в котором находились девять человек, включая шестерых детей в возрасте 13–14 лет, врезался в стоявший на полосе грузовик «КамАЗ».

Водитель и один из пассажиров автобуса погибли на месте. Шестеро детей и один взрослый с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Также сообщалось, что из-за отказа местных властей в предоставлении транспорта по причине сильных морозов руководство спортшколы было вынуждено обратиться к частным перевозчикам.

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