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Автобус с детской футбольной командой разбился в США

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Фото: REN TV
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В США один человек погиб и 40 получили травмы в ДТП с автобусом, в котором ехала детская футбольная команда. Об этом сообщается на сайте полиции штата Арканзас 3 декабря.

Авария произошла ночью недалеко от города Бентон. Игроки молодежной футбольной команды ехали из Техаса в Мемфис, штат Теннесси, когда автобус съехал с трассы и перевернулся. Как пишет телеканал «360», дети возвращались из Далласа, где проходили соревнования. В результате ДТП один ребенок погиб и еще 40 человек, большинство из которых дети, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в больницы в Литтл-Роке и Бентоне.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, допрашивают водителя транспортного средства.

2 декабря сообщалось, что в штате Массачусетс произошло ДТП с участием школьного автобуса, два человека получили серьезные травмы.

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