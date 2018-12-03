Автобус с детской футбольной командой разбился в США

В США один человек погиб и 40 получили травмы в ДТП с автобусом, в котором ехала детская футбольная команда. Об этом сообщается на сайте полиции штата Арканзас 3 декабря.

BREAKING: 1 child is dead and 40 others are injured after a Memphis youth football team bus crash. Arkansas state police say the bus was on I-30, West of Benton, when it left the roadway and overturned. The bus driver is being questioned by state troopers. @FOX13Memphis pic.twitter.com/yXtWlZSLwK — Alexa Lorenzo (@ALorenzoFOX13) 3 декабря 2018 г.

Авария произошла ночью недалеко от города Бентон. Игроки молодежной футбольной команды ехали из Техаса в Мемфис, штат Теннесси, когда автобус съехал с трассы и перевернулся. Как пишет телеканал «360», дети возвращались из Далласа, где проходили соревнования. В результате ДТП один ребенок погиб и еще 40 человек, большинство из которых дети, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в больницы в Литтл-Роке и Бентоне.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, допрашивают водителя транспортного средства.

2 декабря сообщалось, что в штате Массачусетс произошло ДТП с участием школьного автобуса, два человека получили серьезные травмы.